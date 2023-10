WhatsApp ha da sempre messo al primo posto della sua mission per gli utenti il fattore sicurezza. Numerosi aggiornamenti della piattaforma di messaggistica istantanea hanno proprio come obiettivo il rafforzamento della privacy delle conversazioni del pubblico. Nel corso degli anni tante novità hanno garantito sicurezza agli iscritti di WhatsApp, tra tutti la presenza della crittografia end-to-end. Un ulteriore upgrade è ora in rampa di lancio.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

In base a quanto riportato dal portale WABetaInfo, a breve gli sviluppatori della chat di casa Meta dovrebbero rilasciare un aggiornamento. Questo upgrade non interesserebbe però la piattaforma nella sua versione per dispositivi mobili, ma bensì l’estensione desktop WhatsApp Web.

In linea a quanto già possibile proprio per la versione mobile, anche sul servizio desktop della chat a breve gli utenti potrebbero utilizzare una password aggiuntiva per controllare tutti gli accessi alle loro conversazioni.

La prima novità di questo aggiornamento per il servizio desktop dovrebbe essere la presenza di un blocco schermo, attivata in automatico ogni qualvolta si andrà ad applicare la funzione di stendby o di risparmio energetico del dispositivo. Successivamente, su base facoltativa, gli utenti potranno proprio inserire una password per evitare ad occhi sconosciuti di accedere a tutte le conversazioni online.

Sino a questo momento, i leaker di WABetaInfo non hanno aggiunto ulteriore informazioni relative ai tempi di rilascio per questo upgrade. L’attesa ad ogni modo non dovrebbe essere lunga. Ovviamente, attraverso tale aggiornamento l’obiettivo primario da parte degli sviluppatori è quello di garantire al pubblico sempre più protezione e riservatezza.