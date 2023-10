Sebbene le memorie interne di tutti gli smartphone, e dei prodotti di elettronica in generale, sono sempre più capienti, proprio per fare spazio ad immagini e video di qualità superiore, è ad oggi fondamentale avere a disposizione una microSD sufficientemente grande, che permetta di espanderla il più possibile, accogliendo un quantitativo maggiore di elementi. Per questo motivo vi segnaliamo con piacere la promozione legata alla MicroSD di Kingston da 128GB, che oggi ha un prezzo finale su Amazon davvero ridotto.

In confezione è possibile trovare di base sia la microSD che l’adattatore, utilissimo per trasformarla in SD, estendendo così l’usabilità quotidiana dello stesso prodotto. Si tratta di una classica microSD appartenente alla serie Canvas Select Plus SDCS2 di Kingston, di classe 10 da 128GB di memoria interna, con una velocità di trasferimento che può raggiungere anche i 100 MB/s. E’ compatibile con UHS-I, V3, V30 e A1.

MicroSD Kingston, ecco quanto costa su Amazon

La spesa in questo caso è davvero ridotta ai minimi termini, già la microSD partirebbe da un prezzo di listino non particolarmente elevato, poiché costa solamente 17,99 euro, ma a questo si aggiunge la scelta di amazon di applicare uno sconto ulteriore del 40%, riuscendo così ad arrivare al prezzo finale di soli 10,75 euro (qui sotto il box per l’acquisto).

Nell’eventualità in cui foste interessati a modelli più capienti, su Amazon si possono trovare soluzioni dello stesso tipo, ovviamente a prezzi differenti, fino a 512GB di spazio.