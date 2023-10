Un’offerta davvero da non perdere è disponibile in questi giorni su Amazon, gli utenti possono pensare di acquistare una videocamera di sorveglianza da interno a soli 20 euro, rappresentando uno dei prezzi più bassi che indubbiamente si siano mai visti sul mercato nostrano.

Il prodotto in questione ha marchio Tenda, azienda di cui proprio i giorni scorsi abbiamo elogiato il router di ultima generazione, si tratta di una videocamera da interno con risoluzione massima a 1080p, possibilità di ruotare l’obiettivo di 360 gradi, sia in pan che in tilt, con audio bidirezionale (ovvero ha altoparlante e microfono integrati), con annessa anche visione notturna (non a colori).

Videocamera da interno a 20 euro, ottimo sconto su Amazon

La videocamera da interno di Tenda è assolutamente imperdibile sopratutto per l’eccellente prezzo finale di vendita, se considerate appunto che oggi può essere acquistata partendo da un listino di 29 euro, a scendere poi del 30% sul valore finale, fino al raggiungimento di circa 21 euro da pagare al riepilogo dell’ordine (se volete acquistare, premete qui sotto).

Il prodotto è perfettamente compatibile con Amazon Alexa, sia per il controllo vocale dallo smartphone, che per la possibilità di prendere visione dell’area inquadrata da uno dei tanti dispositivi con display, ad esempio Amazon Echo Show o similari. Il tracciamento umano funziona altresì alla perfezione, così da riconoscere sin da subito quando il movimento è una persona, piuttosto che un animale o un semplice spostamento d’aria.