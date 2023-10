Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+ sono la nuova coppia di tablet dedicata agli utenti che vogliono entrare nel mondo dei dispositivi di grandi dimensioni dell’azienda orientale, ma non sono disposti ad investire ingenti quantitativi di denaro, nonostante integrino al proprio interno specifiche tecniche di ottimo livello.

I modelli offrono prestazioni eccezionali, con la più capiente memoria di sempre sulla serie, ed il supporto al Samsung Dex sul Tab A9+, trasformando così il tablet in un vero e proprio PC, oppure registrando lo schermo con la funzione apposita, per avere la possibilità di accedervi in un secondo momento. I display sono entrambi i più grandi della serie, rispettivamente da 8,7 pollici su Tab A9 e di 11 pollici su Tab A9+, con quest’ultimo che raggiunge il refresh rate a 90Hz, per una maggiore fluidità.

Non manca il design elegante e moderno, con forme relativamente compatte e facilmente maneggevoli, ringraziando la presenza di una texture morbida e piacevole al tatto. L’audio è gestito dal doppio speaker sui lati corti del tablet, con supporto al Dolby Atmos per il potenziamento della resa, mentre la connettività è gestita dal 5G (su modelli compatibili), per una connessione sempre rapidissima.

Samsung Galaxy Tab A9 e A9+: quando saranno disponibili

La connettività fluida tra i dispositivi dell’ecosistema Samsung Galaxy sarà ottima, per facilitare lo spostamento dei contenuti tra display di smartphone, tablet o televisori, sfruttando in primis Quick Share, che permette di condividere i file senza la sincronizzazione. Un occhio infine anche alla sicurezza dei dati, con l’inclusione di Samsung Knox, appoggiandosi anche su dashboard specifiche, di sicurezza e privacy, o private share.

Entrambi i modelli saranno acquistabili in Italia a partire dalla metà del mese di Dicembre, al momento attuale non sono stati comunicati i prezzi di vendita.