Attualmente, sembra non siano stati trovati ancora dei limiti sulle innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Come è stato possibile vedere in quest’ultimo periodo, essa è in grado di compiere azioni davvero impressionanti. Tra cui: realizzare progetti creativi partendo praticamente da zero, risolvere elaborati problemi matematici fino ad arrivare persino a modificare il viso delle persone nelle foto.

Per questa ragione, al fine di mettere ancora di più alla prova le possibilità di utilizzo di questa nuova tecnologia, alcuni scienziati hanno pensato di provare a chiedere all’intelligenza artificiale, la previsione di alcuni eventi futuri.

Tuttavia, i risultati ottenuti dall’esperimento hanno condotto ad esiti diversi da ciò che ci si aspettava.

L’intelligenza artificiale come musa ispiratrice per i progetti futuri

Per comprendere se l’intelligenza artificiale sia in grado di prevedere eventi futuri, è stato organizzato un esperimento da parte di un team di ricercatori del Max Planck Institute for the Science of Light, in Germania.

Diversamente dalle intenzioni degli scienziati, le previsioni elaborate dall’intelligenza artificiale non hanno riguardato il futuro del nostro pianeta. Al contrario, si sono concentrate sul futuro delle infinite ed innumerevoli opportunità di azione dell’intelligenza artificiale stessa.

Tale tecnologia è stata poi indicata con il nome Science4Cast.

Anche se nulla è stato rivelato sugli eventi futuri del nostro pianeta, come un eventuale apocalisse o un’invasione robot. Scene che siamo abituati a vedere nei film.

Ad ogni modo, l’esperimento è stato comunque molto utile.

In quanto Science 4Cast potrà essere utilizzata dagli scienziati come una sorta di musa artificiale ed ispiratrice per favorire le reali novità tecnologiche.

Tale strumento, attraverso la lettura e la visualizzazione di migliaia di pubblicazioni scientifiche aventi come oggetto l’intelligenza artificiale, potrà riuscire a fornire delle linee guida ed informazioni utili per veicolare la futura direzione di queste nuove tecnologie.