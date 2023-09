Oltre ai tablet di fascia alta, il colosso sudcoreano Samsung è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo tablet appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy Tab A9+ e quest’ultimo è stato avvistato in queste ore sul sito web Google Play Console. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy Tab A9+, il nuovo tablet di Samsung passa da Google Play Console

Nel corso delle ultime ore il prossimo tablet di fascia medio-bassa di Samsung è stato avvistato in rete sul sito web Google Play Console. Questo nuovo device sarà annunciato molto presto sul mercato, ovvero il prossimo 5 ottobre 2023, assieme al fratello Samsung Galaxy Tab A9.

Secondo quanto riportato sul sito in questione, il prossimo Samsung Galaxy Tab A9+ sarà dotato sul fronte di un display con una risoluzione pari a 1200 x 1920 pixel. Trattandosi di un device di fascia medio-bassa, immaginiamo che il display avrà una tecnologia IPS LCD ma per il momento non ci sono conferme in merito. Per quanto riguarda la diagonale del display, invece, dovrebbe aggirarsi tra 11 e 12 pollici.

Dal punto di vista delle prestazioni, invece, sembra che l’azienda adotterà un processore piuttosto noto di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 695 e quest’ultimo dovrebbe essere accompagnato da tagli di memoria comprendenti almeno 4 GB di memoria RAM. Sul retro il tablet avrà un singolo sensore fotografico e anche sul fronte ci sarà una singola fotocamera anteriore. Quest’ultima troverà posto nella cornice presente attorno al display. Per quanto riguarda il software, sembra che a bordo ci sarà Android 13.