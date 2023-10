DJI Osmo Pocket 3 arriva ufficialmente sul mercato, la nuova fotocamera stabilizzata tascabile dell’azienda cinese cerca di convincere il pubblico con un sensore CMOS da 1 pollice, mantenendo il livello di stabilizzazione già visto ed apprezzato con il modello precedente.

La qualità delle immagini arriva fino ai video in 4K a 120fps, con ottimizzazione nei dettagli e nella nitidezza, per raggiungere scatti con scarsa illuminazione più chiari e dotati di colori complessivamente autentici. La fotocamera riesce ad ottimizzare l’esposizione in base alle diverse tonalità della pelle, con l’inclusione delle modalità colore D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit, che permetteranno appunto di raggiungere fino a 1 miliardo di colori.

La DJI Osmo Pocket 3 è dotata di un display touchscreen OLED a colori, completamente ruotabile, da 2 pollici, per un controllo molto più intuitivo ea portata di mano, con messa a fuoco rapida full-pixel e l’introduzione della modalità Product Showcase per le dirette streaming, utili sopratutto per la presentazione di prodotti. Il tutto condito con la stabilizzazione ottica a 3 anni (completamente meccanica), ed anche le funzioni software più classiche, come ActiveTrack 6.0, il rilevamento automatico del volto, l’inquadratura dinamica e simili.

DJI Osmo Pocket 3, prezzo e specifiche

Sulla superficie della camera si trovano tre microfoni per la registrazione del suono omnidirezionale, è comunque compatibile con DJI Mic 2, per registrare simultaneamente due persone. Ottimo il supporto alla ricarica rapida, con il passaggio dallo 0 all’80% in soli 16 minuti, con una autonomia che si aggira attorno ai 120 minuti di registrazione video in 4K a 60fps (circa).

La creatività non mancherà con DJI Osmo Pocket 3, grazie alle funzioni alla portata delle dita, come SpinShop (per movimenti fluidi a 180 gradi solo con una mano), MotionLapse, Zoom Digitale (fino a 4x) e Panorama. Il prodotto potrà essere completato con una serie di accessori, acquistabili a parte, ma il prezzo di partenza (con disponibilità da oggi) è di 549 euro, con inclusa la DJI Osmo Pocket 3, un cavo power delivery, la custodia protettiva, il cinturino da polso ed il manico con filettatura da 1/4″. Sono disponibili anche altre varianti più costose, che portano ad un prezzo massimo di 689 euro, al cui interno non manca praticamente nulla in termini di accessori e similari, essendo il modello più completo in assoluto, con il quale non ci sarà poi da spendere nemmeno un centesimo aggiuntivo.