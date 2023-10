Truffa del bonifico, come proteggerti dalla nuova frode che sta spopolando

Il bonifico bancario è uno dei metodi più affidabili e diffusi per trasferire denaro tra conti bancari. Identificato da un codice IBAN, che è un identificatore alfanumerico unico, il bonifico è apprezzato per la sua tracciabilità e per le tempistiche di esecuzione ben definite. Tuttavia, come ogni strumento finanziario, anche il bonifico è suscettibile a diverse forme di frode e truffa.

Truffa del bonifico: come funziona?

Una delle truffe più recenti legate al bonifico bancario implica l’uso di messaggi di testo o messaggi su piattaforme come WhatsApp e Telegram. Questi messaggi spesso utilizzano tecniche di phishing, simulando comunicazioni da istituti bancari o altre entità affidabili. Ad esempio, un messaggio potrebbe presentarsi come una “comunicazione urgente” da parte di una banca e includere un link che l’utente è invitato a cliccare.

Una volta cliccato il link, l’utente potrebbe essere reindirizzato a una pagina web che sembra essere il portale di un istituto bancario o addirittura una pagina che simula l’aspetto del sito della Polizia Postale. In questi casi, la pagina potrebbe richiedere all’utente di inserire dettagli bancari o altre informazioni personali, che vengono poi utilizzate per effettuare bonifici fraudolenti. In alcuni casi, il messaggio potrebbe anche “invitare” l’utente a trasferire una certa somma di denaro per risolvere problemi fittizi, come la presenza di un virus sul dispositivo.

Un’altra variante della truffa potrebbe coinvolgere l’invio di messaggi di testo, e-mail o allegati sospetti che contengono software dannoso, come trojan. Questi programmi malevoli sono progettati per accedere ai dati bancari memorizzati sul dispositivo dell’utente e utilizzarli per effettuare bonifici automatici a favore dei truffatori.

È fondamentale sottolineare l’importanza di utilizzare il bonifico bancario con la massima attenzione e responsabilità. Prima di effettuare qualsiasi operazione, è consigliabile verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute e, in caso di dubbi, contattare direttamente la propria banca per conferme. Inoltre, è prudente mantenere sempre aggiornati i software di sicurezza e utilizzare autenticazione a più fattori per proteggere l’accesso ai propri conti bancari.