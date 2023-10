WhatsApp si appresta a compiere un enorme passo in avanti nel progresso tecnologico, abbandonando l’autenticazione a due fattori per abbracciare Passkey, un servizio comodissimo atto a semplificare di molto l’accesso alle chat da parte dell’utente finale.

I più scaltri ed esperti utilizzatori di WhatsApp sapranno che ad oggi per accedere alle chat da un nuovo dispositivo si sfrutta la cosiddetta autenticazione a due fattori: dopo aver inserito il proprio numero di telefono, il sistema provvede ad inserire un SMS allo stesso, prima di poter dare l’accesso al profilo e le conversazioni. E’ indubbio essere un sistema sicuro che rende l’esperienza più tranquilla, ma allo stesso tempo può risultare macchinoso e lento.

WhatsApp, addio all’autenticazione a due fattori

Per segnare un punto di svolta verso il futuro, WhatsApp ha deciso di adottare passkey, ovvero offrire al consumatore la possibilità di registrare preventivamente il volto, un PIN apposito o più semplicemente la propria impronta digitale, per accedere alle chat da un nuovo dispositivo. Una funzione già testata da WhatsApp nel programma beta, ma che oggi è diventata ufficiale per tutti gli smartphone con sistema operativo Android (non si hanno informazioni in merito a iOS).

L’accesso sarà d’ora in avanti più sicuro, non annullerà completamente le truffe, ma renderà (si pensa almeno) la vita molto più difficile ai malviventi che fanno ogni giorno di tutto per cercare di rubare i nostri dati sensibili e non solo.