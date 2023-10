Truffa PERICOLOSISSIMA con un messaggio, svuota i conti bancari

Da diversi giorni una nuova truffa starebbe girando sul web, soprattutto mediante le caselle di posta elettronica.

Il messaggio da cui stare assolutamente alla larga è il seguente, anche se in molti sono stati già in grado di identificarlo senza troppi problemi. La truffa infatti spera che qualcuno ci caschi in modo da iscriversi al sito in questione, credendo addirittura che qualcuno gli abbia veramente scritto per una conoscenza.

Una nuova truffa è in giro: vi fanno credere di iscrivervi ad un sito di incontri

Ecco il testo completo, che peraltro è scritto in un pessimo italiano, pertanto facilmente classificabile come un inganno:

“Buona giornata, uomo meraviglioso!

Spero che tu abbia ricevuto la mia lettera. Per favore, leggilo.

Sono una ragazza single e di buon cuore che è alla ricerca del suo unico vero amore.

Mi chiamo Liliana e ho 31 anni. Sono piuttosto modesto, ma ho anche le mie passioni e interessi che mi rendono unico.

Ma ad essere sincero, sogno di trovare la persona amata e vivere con lei per sempre felici e contenti, proprio come in una fiaba.

Mi sono imbattuto nel tuo profilo su uno dei siti di incontri e mi sei piaciuto. Forse sono ingenuo, ma sembri una brava persona e sei molto attraente.

Quindi, oggi, ho creato il mio profilo su un popolare sito di incontri in cerca di felicità. Se sei interessato a chattare con me e saperne di più sui miei interessi, sarei felice di ricevere una tua risposta sul mio profilo sul sito di incontri. Il mio profilo è Sparkling_lioness. Per favore crea il tuo profilo così posso conoscerti e scrivermi.“