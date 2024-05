Kena Mobile costa 4 EURO al mese: ci sono tantissimi GIGA

Pagare poco un’offerta mobile è diventato l’obiettivo principale di tantissimi utenti che infatti sono disposti a lasciare il loro gestore di fiducia. Ovviamente scegliendo determinate realtà si può riuscire a conseguire questo obiettivo senza troppi problemi, siccome sono davvero tanti i gestori che garantiscono promozioni mobili dal costo basso e con tanti contenuti. Kena Mobile è sicuramente uno di questi e lo dimostra con la sua ultima offerta mobile.

La nuova FLASH 100, disponibile sul sito ufficiale, garantisce a tutti l’opportunità di risparmiare tutti i mesi avendo tanti minuti, messaggi e giga. Riuscire a portare a casa questa soluzione significa assicurarsi per sempre un prezzo basso e tanta qualità, più precisamente quella di TIM a cui Kena infatti si appoggia.

Basta recarsi sul sito ufficiale ma non dimenticate che occorre un link speciale. Mediante quest’ultimo potete ritrovarvi di fronte all’offerta con cui Kena sta battendo ogni forma di concorrenza ultimamente.

Kena Mobile: la nuova offerta costa solo 4,99 € al mese per sempre

Venendo ai contenuti, si parte innanzitutto dai minuti senza limiti per telefonare ogni gestore fisso o mobile che sia. Ci sono anche 200 SMS a disposizione, ma non finisce qui: chi vuole navigare, può farlo abbondantemente come Kena offre ben 100 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale a soli 4,99 € per sempre, senza rimodulazioni.

Molti utenti che si sono recati sul sito ufficiale di Kena si sono lamentati dopo non aver individuato l’offerta. Effettivamente la FLASH 100 non è visibile se non con un apposito link mediante il quale ci si può arrivare. Basta cliccare qui per ritrovarsi di fronte all’opzione mobile più famosa del momento, la quale non è disponibile per tutti.

A poterla sottoscrivere infatti sono solo coloro che vengono dai gestori virtuali e da Iliad. Ovviamente, essendo un gestore virtuale, è compreso anche Fastweb. La scelta adesso sta solo a voi.