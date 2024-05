Android, la lista di 6 APP e GIOCHI a pagamento oggi GRATIS

Succede ormai con ricorrenza settimanale che il mondo Android possa beneficiare di grandi offerte. Queste, che in genere provengono dal Play Store di Google, hanno visto più volte gli utenti interessarsi a tal punto da attendere con ansia le nuove “edizioni” delle iniziative.

Quella che ha scaturito più successo e senza ombra di dubbio quella dei titoli a pagamento offerti gratis, i quali ormai sono diventati un must. Gli utenti possono recarsi adesso sul Play Store per scaricare senza pagare dei titoli che prevedevano un prezzo di vendita più o meno basso. Ovviamente tutti i contenuti in questione potrebbero tornare a pagamento a partire dalle prossime ore per cui affrettarsi potrebbe essere la giusta scelta. Ogni applicazione ed ogni gioco può finire quindi gratuitamente sullo smartphone di ogni utente Android, ma probabilmente solo per oggi.

Come è possibile vedere nel prossimo paragrafo, ci sono tutti i titoli. Basta solo cliccarci sopra per portarli a casa. Ovviamente sia le applicazioni che i giochi che fanno parte della nuova iniziativa sono stati controllati da cima a fondo. Non ci sono pertanto rischi nello scaricare questi titoli, che non comporteranno dunque alcun tipo di virus o malware.

Android: questi titoli a pagamento sono diventati gratis oggi, ecco la lista

Potrebbe essere questo il giorno fortunato di tanti utenti che non attendevano altro che il momento propizio per scaricare dei titoli dal Play Store. Come si può notare qui in basso, sono tutti disponibili con tanto di link diretti per il download dal market di Google.

Bisogna solo cliccarci su per essere ricondotti allo store Android e per scaricare il tutto liberamente, senza pagare nulla. Ecco la lista al completo con tutti i contenuti tra app e giochi: