Mentre si discute ampiamente di quelle che potrebbero essere le possibilità di un aumento del prezzo dei piani di abbonamento di Netflix, qualcuno sta apprezzando i contenuti che sono stati rilasciati durante questo mese di ottobre e che ora si godono i primi posti in classifica.

Noi abbiamo individuato svariate produzioni di livello, ma in cima alla lista ce ne sono alcune che non vale la pena perdere. Netflix sta proseguendo ad ampie falcate verso un dominio totale che riguarderà soprattutto la seconda parte dell’anno. A partire dall’estate, fin da quando One Piece dominava l’classifiche in 85 paesi del mondo per settimane e settimane, il periodo di gloria si è protratto nel tempo.

Ad oggi è davvero semplice entusiasmarsi davanti allo schermo, siccome i contenuti sono ben realizzati e soprattutto avvincenti quanto basta. Se la sera siete in cerca di qualcosa da guardare in compagnia sul divano di casa, Netflix è ciò che fa per voi, soprattutto con titoli di questa caratura.

Netflix, le serie TV che non potete perdere sono ora nei primi 5 posti

Il primo posto almeno in questo momento è occupato stabilmente dai nuovi episodi di Lupin, il ladro gentiluomo che fa impazzire il mondo dello streaming.

Al secondo posto arriva qualcosa di nuovo, con la nuova nuova serie La caduta degli Usher. Al terzo posto resiste la serie dove si raccontano le gesta di un campione assoluto del mondo del calcio, ovvero David Beckham.

Al quarto e al quinto posto ecco rispettivamente la nuova stagione di Sex Education e la nuova serie Pacto de Silencio – Oscuri Segreti.