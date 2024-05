Google sta per rilasciare una nuova funzione e non è chiaro se potrebbe davvero essere utile. Si tratta della novità rilasciata per l’app Google Telefono. Si tratta di “Audio Emoji”. Questa funzionalità è proposta soprattutto per i dispositivi Pixel ed è stata ideata per gestire chiamate vocali e cronologia chiamate. Al momento questa novità è arrivata solo per qualche utente che ha aderito alla beta dell’app Telefono di Google. Ma in cosa consiste nello specifico?

Audio Emoji arriva presto sui dispositivi Google

La nuova funzione Audio Emoji permette agli utenti di inviare delle emoji che siano compatibili con le chiamate vocali. Si tratta di animazioni e suoni brevi che vengono riprodotti mentre si è in chiamata. È possibile inviare questi contenuti grazie ad una piccola interfaccia che contiene 6 emoji principali. Il meccanismo insomma è simile a quello utilizzato per le applicazioni di messaggistica.

Le prime indiscrezioni relative ad Audio Emoji sono emerse grazie ad un video realizzato da 9to5Google. Qui viene mostrata un’anteprima di quello che Google ha fino ad ora rilasciare. Per accedere alla funzione, tramite la citata interfaccia, è possibile selezionare l’opzione che appare sullo schermo mentre si sta effettuando una chiamata. Inoltre, sarà possibile accedervi anche attraverso il menù contestuale che appare sempre durante le telefonate.

Fino ad ora le alternative messe a disposizione per gli Audio Emoji sono: Festeggiamenti, Applausi, Rullo di tamburi, Cacca, Risata e Pianto. Ognuno di questi arriva con una specifica animazione che brevemente ne rappresenta il senso. Inoltre, Google ha anche aggiunto una descrizione a tutte le Audio Emoji. Quest’ultima è presente nelle impostazioni dell’app Telefono ed ha specificato che lo scopo di questa funzione è quello di fornire agli utenti la possibilità di esprimere le proprie emozioni e stati d’animo durante le loro telefonate.

Al momento non è facile capire quali e quanti utenti troveranno questa funzionalità particolarmente utile. A maggior ragione se si pensa a tutte le chiamate che vengono effettuate per comunicazioni brevi o anche per motivi lavorativi. Allo stesso tempo non è chiaro che senso ha interrompere una conversazione con un amico con gli Audio Emoji. Come accennato, solo alcuni utenti possono accedervi attraverso il programma beta segno che forse Google stia ancora testando la possibilità di rilasciare questa funzionalità a tutti i suoi utenti.