Iliad, l'offerta GIGA 180 regala il 5G: il prezzo è SHOCK

Ogni volta che si muove Iliad, gli altri gestori tremano. Il merito è delle offerte che il provider dispone sul suo sito ufficiale, le quali a turno riescono a portare via numerosi utenti alla concorrenza.

Ad oggi tutti questi parametri restano invariati, con Iliad che infatti riesce a mettere in cascina sempre più legna. Questa metafora è utile per far capire quanti utenti sia riuscito a raccogliere il gestore nel corso degli ultimi anni, superando la soglia dei 10 milioni. Era davvero difficile conseguire un traguardo del genere alla luce dei grandi risultati ottenuti da gestori del calibro di Vodafone e TIM, a cui Iliad ha rubato un gran numero di clienti.

Ora come ora sul sito ufficiale è disponibile una grande offerta mobile, la quale fa capo alla celebre linea Giga. Dopo aver visto un gran baccano tra gli utenti che hanno sottoscritto le promo Flash era tempo di riportare sul sito la Giga 180. Questa, che costa pochissimo ogni mese, garantisce il meglio e per sempre.

Iliad: con la Giga 180 tutto è disponibile per soli 9,99 € al mese per sempre

La Giga 180, che include i minuti, messaggi e giga per 9,99 € al mese per sempre, è al momento l’offerta più scelta di tutte. Al suo interno gli utenti possono trovare infatti minuti e messaggi senza limiti verso ogni numerazione mobile o fissa ma soprattutto 180 giga in rete 5G, quest’ultima gratuita. Per quanto riguarda il costo di attivazione è anch’esso di 9,90 € ma da pagare solo la prima volta. Per quanto riguarda il 5G, è disponibile per tutti gli smartphone compatibili e in ogni zona coperta.

Le sorprese però non finiscono qui in quanto il prezzo di questa offerta mobile garantisce l’accesso ad un’altra promozione in sconto: quella in fibra ottica. Invece di pagare 24,99 €, gli utenti potranno pagare solo 19,99 € portando Iliad in casa alla massima velocità di rete.