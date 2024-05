TIM ha rilanciato le POWER: ecco le 3 offerte fino a 300 GB

Non serve guardarsi troppo intorno per trovare al momento il gestore migliore, in quanto è sempre stato davanti agli occhi di tutti: si tratta di TIM. L’azienda italiana sta riuscendo a tirare fuori dal cilindro veri e propri capolavori, come ad esempio le offerte della linea Power.

Queste ogni mese mostrano contenuti stratosferici, in grado di coinvolgere anche i vecchi clienti che proprio non ne volevano più sapere.

TIM: le tre offerte Power sono ottime, ecco i contenuti al loro interno

Partendo dalle due offerte minori, già si riesce ad evincere quanto siano cambiate le cose in casa del celebre provider italiano. Si parte con la Power Iron, una soluzione che ogni mese ha un prezzo di soli 6,99 €. Al suo interno chi la sceglie può trovare minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso tutti e 100 giga in 4G.

Chi invece sceglie la Power Supreme Easy, ha praticamente gli stessi contenuti per messaggi e minuti ma 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 7,99 €. La Power Special invece arriva a 300 giga in 5G e costa 9,99 € al mese.

Lo standard più potente dunque resta nella disponibilità degli utenti, che possono sfruttarlo in ogni posto dove ci sia copertura. È utile controllare di avere uno smartphone che sia compatibile con il 5G prima di scegliere l’offerta. In caso contrario non ci sarà alcun tipo di problema in quanto gli utenti potranno navigare usando il 4G.

Nel caso di tutte e tre le offerte disponibili da parte di TIM, il primo mese è offerto gratis così come il costo di attivazione. Unica cosa che c’è da pagare per gli utenti che scelgono le Power è dunque solo il prezzo mensile.

Ovviamente le offerte non sono disponibili per tutti, ma solo per alcuni clienti ben precisi. TIM ha deciso di attaccare due frange in particolare, quella dei gestori virtuali e Iliad dall’altro lato.