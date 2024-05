Il 2024 si prospetta come un anno di significativi cambiamenti nel settore degli smartwatch, con una crescita prevista del 15% rispetto a quello precedente. Dopo un periodo di stabilizzazione nel 2023, gli analisti proiettano un rinascimento per questo segmento tecnologico. Ma con una svolta interessante. Ovvero non sarà più solo Apple a dettare legge. La dominanza della suddetta azienda con il suo sistema operativo watchOS sembra essere messa in discussione dal rapido guadagno di terreno di WearOS. Quest’ultimo supportato da tanti dispositivi diversi, tra cui Pixel Watch, OnePlus Watch2 e GalaxyWatch di Samsung, si prevede che rappresenterà il 27% del mercato entro la fine del 2024. Ma, nonostante il suo slancio, watch OS resta ancora il più diffuso con il 49% di quota, anche se in calo rispetto al 53% del 2023.

La crescente domanda di smartwatch negli altri Paesi

Il panorama in Cina però si mostra un po’ più diverso, qui il mercato degli smartwatch è dominato da HarmonyOS di Huawei. Questo sistema operativo ha registrato una crescita impressionante. Passando dal 48% di mercato nel 2023 al previsto 61% entro il 2024. Mentre watch _OS subisce una contrazione, scendendo dal 28% al 25%, Harmony OS continua a rafforzare la sua posizione nel settore cinese. Questa tendenza suggerisce un cambiamento importante nelle preferenze dei consumatori orientali verso i device indossabili e solleva domande su come le aziende occidentali potranno competere in questo “universo” altamente competitivo. Ciò potrebbe anche portare a una maggiore attenzione da parte di queste società verso il mercato cinese degli smartwatch e spingere verso nuove strategie per conquistare una fetta di mercato in crescita.

Ma non è tutto. L’ industria relativa a questo tipo di dispositivi potrebbe assistere anche ad ulteriori sviluppi e innovazioni nel corso del 2024. Infatti, le indiscrezioni su un nuovo dispositivo WearOS di fascia media da parte di Google, insieme alla continua evoluzione delle tecnologie indossabili, potrebbero portare a un’offerta più diversificata e accessibile per i consumatori. Tutto ciò potrebbe incentivare ulteriormente l’adozione degli smartwatch da parte di più persone e contribuire a consolidare la posizione di Wear OS come concorrente significativo. Insomma, in definitiva, il 2024 si prospetta come un anno emozionante per il settore degli smartwatch, con cambiamenti rilevanti in questo mondo super competitivo e pieno di nuove opportunità di crescita e innovazione.