Nei giorni scorsi, Apple ha presentato la nuova generazione di Pencil dotata di connettore USB-C. Questo accessorio è pensato per essere utilizzato sugli iPad e garantisce agi artisti di avere un supporto dedicato al loro lavoro o alla loro passione.

Tuttavia, il lancio di Apple Pencil lascia presagire che il debutto della famiglia iPad sia imminente. Di solito, il gigante tecnologico di Cupertino presenta i tablet il mese successivo alla data di lancio di iPhone.

Ecco, quindi, che i tempi sembrano maturi per l’arrivo della nuova serie di tablet della mela. Un nuovo report indica che i nuovi iPad saranno presentati entro la fine dell’anno. In particolare, l’azienda di Cupertino rinnoverà una versione per dare sempre maggiore spazio agli utenti.

Apple si sta preparando a lanciare i nuovi tablet tra cui il rinnovato iPad Air che arriverà con una diagonale inedita

Infatti, sembra che iPad Air potrà contare su una diagonale di display maggiorata. Il tablet potrebbe arrivare con uno schermo da 12,9 pollici, rendendolo la versione più grande della sua serie. Il pannello, però, non sarà mini-LED ma resterà un LCD come visto su altri modelli.

Secondo ulteriori indiscrezioni, Apple starebbe lavorando su ben quattro modelli separati. Due saranno caratterizzati dalla presenza del solo Wi-Fi e due dotati di connettività cellulare. Questa suddivisione lascerebbe intendere che il nuovo iPad Air potrebbe arrivare in due tagli di schermo, tra cui la nuova diagonale da 12.9 pollici e una più piccola e più tradizionale da 109 pollici.

Le prestazioni saranno garantite dalla presenza del SoC M2, in modo tale da sostituire il chipset M1 utilizzato sulla precedente generazione. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.