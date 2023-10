Le prossime ore saranno molto importanti per Apple. L’azienda californiana, infatti, sembra intenzionata a presentare la nuova generazione di iPad, iPad Air e iPad Mini. Il lancio è atteso a brevissimo, secondo alcuni nuovi report.

Stando a quanto dichiarato dagli informatori di 9To5Mac, il debutto dei nuovi tablet realizzati dall’azienda della mela avverrà il 17 ottobre 2023. Si tratterebbe, quindi, di una mossa a sorpresa da parte di Apple che andrebbe a rinnovare la lineup in maniera inaspettata.

Tuttavia, se da un lato ci sono le indiscrezioni si una presentazione imminente, dall’altro ci sono voci discordanti. Secondo le informazioni rilasciate dall’analista Mark Gurman, Apple presenterà i nuovi tablet entro la fine dell’anno. Quindi la presentazione non avverà a brevissimo, ma nel corso delle prossime settimane.

Apple presenterà a sorpresa i nuovi iPad, iPad Air e iPad Mini con hardware migliorato grazie ai nuovi SoC

In ogni caso, entro fine anno Apple presenterà i nuovi tablet. La scelta di lanciarli, anche se non è ancora stata definita una data ufficiale, non è casuale. Infatti, il debutto avverrà dopo i nuovi iPhone, permettendo agli utenti interessati di crearsi un ecosistema tutto nuovo e migliorato.

Provando ad immaginare le specifiche tecniche dei nuovi tabler, ricordiamo che l’ultimo iPad Air è stato presentato con il chipset M1 come processore. Su iPad Mini e l’iPad base possiamo trovare rispettivamente i processori A15 Bionic e A14 Bionic.

Ne consegue che è molto probabile che la nuova generazione di iPad Air sarà aggiornata con il processore M2. Di conseguenza, su iPad Mini e iPad base potrebbe arrivare il SoC A16 Bionic per garantire il salto generazionale.

In questo modo, tutti gli utenti che effettueranno l’upgrade potranno contare su un nuovo hardware che garantirà maggiore potenza e prestazioni. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.