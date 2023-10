Apple si sta preparando al debutto della nuova famiglia iPad che vedrà il debutto di una versione rinnovata di iPad, iPad Mini e iPad Air. La presentazione si terrà a breve, tanto che alcuni analisti ritengono che il keynote possa tenersi addirittura il 17 ottobre.

Al momento le informazioni sono ancora molto scarne e, per questo, alcuni esperti di settore ritengono che la presentazione avverrà entro la fine dell’anno. In attesa di ulteriori dettagli, sono emerse alcune indiscrezioni sugli accessori che verranno presentati da Apple a accompagneranno gli iPad.

In particolare, l’azienda di Cupertino lancerà la nuova Apple Pencil 3. Stando al report rilasciato dal blog giapponese Mac Otakara, la particolarità di questa nuova versione risiederà nella punta magnetica sostituibile.

La terza generazione di Apple Pencil sta per arrivare con nuove punte intercambiabili per adattarsi alle necessità degli utenti

Infatti, grazie a questo accorgimento, Apple punta a venire incontro alle esigenze dei propri utenti. Le punte magnetiche di Apple Pencil saranno intercambiabili con altre tipologie di punte con funzioni specifiche. Si potranno utilizzare punte da disegno, da disegno tecnico o pittura digitale a seconda delle esigenze.

Inoltre, il vantaggio sarà anche pratico per sostituire eventuali punte danneggiate o usurate. Inoltre, utilizzare la giusta punta per uno specifico utilizzo permetterà di migliorare la precisione del disegno.

Tre le altre feature attese per la nuova generazione di Apple Pencil c’è anche una durata maggiore della batteria per garantire un’autonomia maggiore agli utenti. Ci aspettiamo anche un cambiamento per quanto riguarda la porta di ricarica che, nella modello in arrivo sarà di tipo USB-C per utilizzare un unico caricabatterie per tutto.

Apple sta attualmente vendendo due tipologie di penne per tablet, la prima e la seconda generazione. La prima versione è stata lanciata nel 2015 mentre la seconda nel 2018, quindi i tempi sono maturi per un nuovo modello aggiornato. I prezzi sono rispettivamente di 99 e 120 dollari e ci aspettiamo che il nuovo modello possa aggirarsi intorno alla cifra più alta.

Non resta che attendere ancora poche ore per scoprire se il lancio dei nuovi tablet e dei rispettivi accessori avverrà effettivamente il 17 ottobre o se bisognerà attendere ancora qualche giorno.