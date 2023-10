Andrés de Fonollosa, l’enigmatico e amato/odiato Berlino de La Casa di Carta torna in uno spin-off completamente dedicato al suo personaggio. La storia sarà completamente inedita e avrà come protagonista una nuova banda. Del cast originale, oltre ovviamente Pedro Alonso ritroveremo anche le due poliziotte Itziar Ituño e Najwa Nimri. Il misterioso personaggio dell’acclamata versione spagnola della serie fenomeno globale torna con una scommessa degli sceneggiatori Álex Pina ed Esther Martínez Lobato che hanno deciso di puntare su di lui per la nuova serie inedita.

Álex Pina all’inizio delle riprese aveva affermato più volte l’intenzione di mantenere con questo processo una certa autonomia rispetto alla serie base, anche se sarebbero stati mantenuti i continui riferimenti ai personaggi principali, tanto amati del pubblico. Basti pensare a quello che è successo con il Professore che continua ad apparire in mille flashback. La libertà di scrittura concessa dal nuovo progetto ha permesso di concentrarsi su nuovi dettagli e dinamiche, concedendo alla serie un lato ludico e a volte comico grazie proprio al personaggio di Berlino. Ovviamente, come ci tiene a ribadire Pina non mancheranno i riferimenti al lato psicopatico del personaggio tanto romantico quando crudele, generoso ed egoista insieme.

Berlino torna con la sua “casa di carta”

Lo spin-off sarà incentrato su eventi accaduti in un passato non definito. Secondo gli sceneggiatori questo nuovo capitolo sarà un vero e proprio manuale di amore e rapine insieme. Nella nuova serie in streaming a partire dal 29 dicembre si potrà conoscere Berlino prima del suo arrivo nella banda che abbiamo imparato a conoscere.

Nel nuovo cast, insieme ai tre attori della serie originale che abbiamo già citato, troviamo Tristán Ulloa nel ruolo di Damián professore filantropo e consigliere di Berlino, Michelle Jenner interpreta invece Keila un genio dell’ingegneria elettronica, Begoña Vargas interpreta invece Cameron un kamikaze con una vita costantemente al limite, Joel Sánchez interpreta Bruce l’uomo sempre dedito all’azione all’interno della banda, ed infine troviamo Julio Peña Fernández che dà vita a Roi ovvero il fedelissimo seguace di Berlino.

Nelle nuove avventure vediamo la nuova/vecchia banda di Berlino lavorare per una rapina ambientata a Parigi. Proprio qui Berlino ha intenzione di rubare 44 milioni di dollari in gioielli. La serie è stata girata tra Francia e Spagna e avrà al centro della narrazione anche altre rapine che hanno reso famoso il nostro protagonista.

Come già anticipato, il tono dello spin-off sarà molto più leggero della serie originale. Per stessa ammissione degli showrunner, dopo le diverse problematiche reali (tra guerra e pandemia) l’idea era quella di fornire una forma di intrattenimento più leggera. Dunque, sembra proprio che gli otto nuovi episodi presto online forniranno un ottimo passatempo per gli ultimi giorni dell’anno.