XGIMI, i migliori proiettori per la casa ai prezzi più convenienti

XGIMI è uno dei brand più importanti per quanto riguarda la produzione di proiettori ad uso domestico, capaci di portare la magia del cinema direttamente all’interno delle abitazioni, con proiezione a 200 pollici, audio di qualità e completamente immersivo. La gamma del brand è caratterizzata da un design elegante e moderno, con dimensioni relativamente piccole, per il facile posizionamento ed utilizzo praticamente ovunque.

I LED integrati nei proiettori sono di lunga durata, possono essere utilizzati fino a 20 mila ore con oltre 13 anni di vita, il livello di luminosità è massimo, come anche l’accuratezza dei colori su tutte le superfici. Non manca ovviamente la risoluzione fino in 4K, la Game Mode per minimizzare i tempi di latenza, ed il sistema operativo Android TV, comodissimo per installare le app dal Play Store, estendendo al massimo l’intrattenimento (anche grazie alla grande connettività fisica e wireless).

XGIMI, quali sono i proiettori

La gamma di XGIMI si concentra su due linee: HORIZON, nelle varianti Pro e Ultra, ed ELFIN. Con Horizon si hanno immagini in FullHD a 1080p fino a 200 pollici di diagonale, una luminosità massima di 1500 ISO LUMEN, una messa a fuoco e correzione trapezoidale completamente automatiche, il rilevamento degli oggetti grazie all’intelligenza artificiale, due altoparlanti full-range da 8W a marchio Harman Kardon, Dolby Audio e DTS, ma anche il sistema di compensazione del movimento. Il prezzo parte da 1099 per la variante base, a salire a 1699 euro per Horizon Pro e 1899 euro per Horizon Ultra, con definizione in 4K ed una luminosità massima di 2300 ISO Lumen.

XGIMI Elfin è decisamente più economico, infatti ha un costo di 649 euro, è adatto a chi entra nel mondo dei proiettori, con immagini in FullHD fino a 200 pollici, ha una luminosità massima di 600 ISO Lumen, un design compatto, due altoparlanti Harman Kardon da 3W ed ovviamente il sistema operativo Android TV.