Il mondo digitale è davvero ricco di illusioni ottiche. Offrono continue sfide per gli occhi e la mente dei partecipanti e proprio per questo spopolano in rete. Questo tipo di immagini sono divertenti, ma non sono solo questo. Oltre che un gioco per passare il tempo riescono anche a migliorare la concentrazione e ad allenare le capacità cognitive dei partecipanti.

Ci sono diverse tipologie di illusioni: rompicapi, puzzle, test con parole nascoste e quelli sulla personalità. Ma sicuramente quelli che spopolano di più sono quelle che riguardano gli enigmi visivi. L’ultima novità sul web sta mettendo alla prova anche i giocatori più esperti. Scopriamo insieme in cosa consiste la sfida.

La nuova immagine che “illude” il web

L’immagine in questione ritrae un leone che ruggisce nella giungla. L’immagine è maestosa e attira l’attenzione dell’occhio e forse è proprio questo il primo inganno. Nell’immagine, infatti, sono celati anche due ratti, che dopo aver incontrato il leone, spaventati, si stanno nascondendo da qualche parte. Ma dove?

Ecco che inizia il gioco. Chi decide di avventurarsi in questa prova deve riuscire a trovare i due topi all’interno dell’immagine e farlo in meno di 9 secondi!

Il compito può sembrare facile, ma non è così, molti osservatori esperti sono stati messi in difficoltà da questo “gioco”. Se non riuscite a risolvere l’immagine, non preoccupatevi, non siete soli. Come detto, sono tanti quelli che non ci sono riusciti. Però c’è un trucco che può aiutarvi a trovare le due figure nell’immagine. Provate ad osservare l’immagine da sinistra verso destra, poi dall’alto verso il basso.

Questa tecnica potrebbe davvero aiutarvi a risolvere l’illusione e farlo nel tempo limite. Dettaglio questo che potrebbe farvi sentire nei veri esperti in materia. E se anche con questo trucchetto non riuscire a trovare la soluzione dell’enigma visivo, non temete, la risposta è nascosta tra le pieghe dell’immagine stessa, pronte ad essere svelata sotto i vostri occhi.

Se volete accettare la sfida e mettere alla prova le vostre abilità percettive in modo creativo ed innovativo, provate ad accettare la sfida e divertitevi con questo simpatico passatempo. Siete pronti? Impostate il cronometro su 9 secondi ed iniziate a cercare!