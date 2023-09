XGIMI Horizon Ultra è il proiettore che tanto ha catturato l’attenzione di critica e di utenti nel mondo, in seguito alla sua presentazione, avvenuta precisamente il 1 settembre 2023, tanto da accaparrarsi svariati premi ed elogi.

Nasce ed appartiene alla fascia alta, per questo presenta caratteristiche tecniche di ottimo livello, come la proiezione nativa in 4K con Dolby Vision, la tecnologia Dual Light, che sfrutta così un sistema di illuminazione a laser e LED, per una maggiore luminosità ed una precisione dei colori migliorata, la regolazione automatica di distorsione trapezoidale e messa a fuoco, ISA 3.0, oltre che naturalmente la presenza del sistema operativo Android TV, che facilita sicuramente l’interazione e l’accessibilità per una più facile trasmissione di contenuti. La multimedialità, infine, è garantita dalla presenza degli altoparlanti Harman Kardon di ultima generazione.

XGIMI Horizon Ultra, il prezzo

Tutto questo per raccontarvi della disponibilità in Italia di XGIMI Horizon Ultra, un prodotto che vuole distinguersi dalla massa, può essere acquistato a partire dal 15 settembre 2023, ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 1899 euro. L’ordine può essere presentato sia sul sito ufficiale XGIMi, che presso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese, come Amazon, MediaWorld, R Store o Unieuro.

Coloro che opteranno per l’acquisto potranno godere di una rapida spedizione a domicilio, oltre che naturalmente della classica garanzia legale della durata di 24 mesi, utilissima per essere effettivamente coperti da qualsiasi difetto di fabbrica che si potrebbe riscontrare nei primi due anni di utilizzo del prodotto stesso, non i danni accidentali causati dagli utenti.