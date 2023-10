Amazon Prime Air, dal 2024 i pacchi in Italia li consegneranno i droni

Amazon Prime Air arriverà anche in Italia, precisamente a partire dal 2024, il colosso dell’e-commerce ha infatti selezionato il nostro paese, oltre al Regno Unito, come mercati dove effettivamente testare il servizio, dopo un lancio non proprio esaltante negli Stati Uniti.

L’idea è quella di portare il servizio al di fuori del paese a stelle e strisce, attualmente presente solamente in alcune aree, in particolare nelle vicinanze di specifici magazzini, estendendo la distribuzione anche sullo stesso territorio. A partire dal 2024 verrà attivata la consegna via drone in una specifica località, nella speranza di poterla vedere espandersi nel tempo; il tutto sarà possibile mediante il drone MK30, capace di trasportare pacchi relativamente piccoli, fino ad un peso massimo di 2,26 kg circa, senza limitazioni particolari in termini di categorie compatibili.

Amazon Prime Air, conosciamo il drone

Al netto dell’entusiasmo di ENAC, l’autorità nazionale dell’aviazione civile, felicissima che il territorio italiano sia stato scelto da parte di Amazon per un progetto così importante, cerchiamo di conoscere il nuovo drone MK30. Questi è stato progettato con sistemi di sicurezza multipli, è completamente elettrico ed autonomo, che sfrutta una tecnologia sense and avoid, ovvero la capacità di riconoscere ed evitare in autonomia gli ostacoli. Il modello sarà molto più silenzioso dell’attuale MK27-2, con possibilità di volare in differenti condizioni metereologiche, anche ad esempio quando si leva una leggera brezza, le temperature sono rigide o piove leggermente.

Il drone è ibrido con sistema VTOL, ciò significa che l’atterraggio ed il decollo avvengono in verticale, mentre il volo in orizzontale, come quelli attualmente in commercio, per una maggiore manovrabilità e la possibilità di atterrare in qualsiasi luogo.