Le automobili elettriche sono al momento l’unica alternativa ecologica per cercare di entrare in un futuro più green.

Come ormai ben sappiamo, dal 2035 sarà vietato l’acquisto di automobili con motori a combustione a benzina e a diesel, e tutta la popolazione europea dovrà spostarsi sull’elettrico.

In Italia il mercato delle automobili elettriche è in lenta crescita ma questi veicoli a zero emissioni continuano a non piacere molto agli italiani.

I motivi sono da ricercare nei costi elevati, si parla infatti di minimo di 30.000 euro a vettura, e nella scarsa rete di colonnine di ricarica presenti nel nostro Paese.

Le colonnine di ricarica sono poche e vi è inoltre una grossa disparità che riguarda la regioni del nord e quelle del sud e anche i grandi centri abitati e le periferie e i paesini.

Bonus colonnine di ricarica, tutte le informazioni

A tal proposito il Governo italiano ha deciso di stanziare dei fondi per promuovere un bonus dedicato all’acquisto e all’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche nella propria abitazione, sia per le case indipendenti che per i condomini.

Questo bonus nasce proprio dall‘esigenza di ampliare il numero di colonnine di ricarica in Italia e per agevolare le tasche dei cittadini.

L’incentivo permette ai cittadini privati di ottenere fino all’80% del rimborso della spesa per l’acquisto e il montaggio delle colonnine per un importo minimo di 1.500 per le case indipendenti e 8.000 per i condomini.

Per richiedere il bonus è necessario, a partire dal 19 ottobre e fino al 2 novembre, accedere al sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy e compilare l’apposita domanda.