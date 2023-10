In Italia partono le esercitazioni nucleari: cosa sarà successo?

In Italia, così come in altri Paesi Europei, si è dato il via alle esercitazioni nucleari per testare la propria deterrenza. Come mai? È successo qualcosa di particolare? Dove saranno effettuate? Ecco le risposte a tutte queste domande.

La prossima settimana inizieranno in Italia le esercitazioni nucleari. La notizia potrebbe destare preoccupazione ma in realtà si tratta di un’operazione di routine. Questa coinvolgerà ma solo il nostro paese ma anche altri appartenenti all’Unione Europea. Le forze armate verranno esaminate per comprendere queste abbiano la capacità di trasportare testate nucleari.

Si tratta di una prassi consolidata da anni, ma al contempo la decisione di continuare a perpetuare queste esercitazioni all’interno del Mediterraneo comunque non passa inosservata. La preoccupazione aumenta ancor di più se si considera che si sta continuando a combattere sia per la guerra tra Russia e Ucraina, che per quella tra Palestina e Israele.

L’obiettivo delle esercitazioni nucleari

Qual è dunque l’obiettivo principale della NATO? Come prima cosa, ribadiamo che l’esercitazione si svolge ogni anno ma non si conoscono precisamente i dettagli che sono ovviamente top secret. Quello che è certo è che questa coinvolgerà tantissimi aerei da guerra nei Paesi facenti parti della NATO. Di solito essa avviene controllata dagli Stati Uniti, dalla Francia e dal Regno Unito, poiché tutti e tre posseggono delle bombe atomiche.

Lo scopo è quello di analizzare la capacità di deterrenza. di ogni singolo Paese, nucleare. Questo è il motivo per il quale verranno utilizzati i mezzi che potrebbero eventualmente intervenire sul campo. In un ipotetico scontro o conflitto in cui le forze mettono in gioco delle armi nucleari, gli aerei da combattimento devono essere in grado di trasportarle. Tranquillizziamo dicendo che nell’esercitazione non saranno impiegate alcun tipo di armi reali o ordigni esplosivi.

Per quadrati quindi per azione annuale, essa però rende ancor più reale la possibilità che di una terza guerra mondiale. Purtroppo, come dimostrano i bombardamenti avvenuti su Gaza dove hanno perso la vita migliaia di vittime, per quanto possano esserci dei cambiamenti positivi dal campo tecnologico e conoscitivo, l’uomo continua ad essere spinto dal desiderio di conquista.