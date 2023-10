One Plus, dopo qualche prima fuga di notizie circa la realizzazione del nuovo smartphone Open, ha finalmente annunciato ufficialmente il lancio del suo nuovo One Plus Open.

Si tratta del primissimo pieghevole dell’omonima azienda, che i fan hanno già battezzato come “foldable killer”.

La sua presentazione avverrà il 18 Ottobre 2023, esattamente alle ore 16:00 (orario italiano), durante un evento organizzato che avrà sede a Mumbai.

Tuttavia, alcune informazioni che verranno rilasciate a riguardo, fanno pensare che lo smartphone, probabilmente, non sarà accolto con grande entusiasmo da tutti i suoi fan.

One Plus Open pieghevole, il top di gamma ad un prezzo inaccessibile

La notizia del lancio ufficiale del One Plus Open pieghevole era ormai già ben nota ai fan che non attendevano altro.

Tuttavia, informazioni particolari circa le sue caratteristiche non sono ancora state rilasciate.

Ma una notizia in particolare sembra scaturirà reazioni non troppo positive.

La notizia in questione, riguarda il prezzo del nuovo smartphone.

Un prezzo per nulla accessibile per chiunque, anzi, destinato esclusivamente a consumatori di fascia altissima.

Con Hardware corazzato, tanta memoria e un display di altissima risoluzione, il nuovo Open si classifica come un top di gamma.

Inoltre, sempre presente sulla cover posteriore la, ormai già nota, “H”, simbolo della sua partnership fotografica Hasselblad.

Ma quanto costerà il One Plus Open Pieghevole?

Ebbene, stiamo parlando di una somma superiore ai 1.800 euro (1699 in dollari), solo 100 euro in meno rispetto al prezzo di lancio del Samsung Galaxy Z Fold5.

Tuttavia, è possibile ottenere uno sconto di 259 euro, se prenotate sul sito ufficiale One Plus.