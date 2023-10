L’autunno 2023 sta sorprendendo tutti con temperature che sembrano appartenere più ai mesi estivi che ad ottobre. Questo però non deve trarci in inganno, l’inverno sta comunque arrivando e con esso anche l’uso obbligatorio delle gomme da neve.

Al momento però è consigliabile attendere ancora, considerando le alte temperature non ci sarebbe alcun vantaggio nel montarli e anzi finirebbero solo per usurarsi senza un motivo valido. Infatti, gli pneumatici invernali forniscono le migliori prestazioni al di sotto dei 7 gradi. Quindi, va bene aspettare, ma non troppo. Le temperature potrebbero iniziare a cambiare già a partire dalle prossime settimane e sarebbe consigliabile iniziare a prenotare il proprio appuntamento con il gommista.

La normativa per gli pneumatici invernali

Per la normativa vigente l’obbligo di montare gli pneumatici invernali scatterà dal 15 novembre 2023 e prevede all’incirca trenta giorni di tempo per mettersi in regola. Quindi al momento è già possibile montare gli pneumatici da neve sulle proprie auto. È possibile mantenere le gomme estive se si hanno a bordo le catene da neve. Queste ultime rappresentano un’alternativa più comoda, ma meno sicura rispetto agli pneumatici adatti.

L’obbligo vige solo su alcune strade: strade extraurbane, autostrade, e su tutte le strade dove sono presenti degli appositi cartelli. Ci sono però alcune aree urbane in cui l’obbligo viene esteso. Per essere sempre aggiornati e avere tutte le informazioni utili, regione per regione, è possibile visitare l’apposita sezione sul sito “Pneumatici Sotto Controllo” dove sono caricate tutte le ordinanze vigenti. Sul sito è presente anche un elenco dei tratti autostradali in cui sono obbligatorie le dotazioni invernali.

Pneumatici 4 stagioni e sanzioni

Una valida alternativa alle gomme invernali o alle catene sono gli pneumatici 4 stagioni, chiamati anche All Season. Queste gomme sono adatte per tutte le stagioni e possono essere usate tutto l’anno rispettando così la normativa. Questo tipo di gomme è particolarmente vantaggioso considerando che gli inverni non sono più così freddi e i momenti in cui gli pneumatici invernali si rendono necessari sono sempre meno.

Ovviamente però, se si abita in montagna o se si percorrono zone in cui fa molto freddo e sono frequenti le nevicate, gli pneumatici per la neve continuano ad essere la migliore opzione per una guida più sicura.

Indipendentemente dalla soluzione che si preferisce bisogna sempre stare attenti a rispettare la norma vigente. Coloro che circolerà in zone dove vige l’obbligo senza gomme invernali o senza le catane da neve possono incorrere in sanzioni che vanno da 42 a 173 euro per chi circola nei centri urbani e da 87 a 344 euro fuori dai centri urbani. In aggiunta alla sanzione pecuniaria può essere anche intimato il fermo del mezzo fino a quando non sarà dotato dell’equipaggiamento invernale. Chi non rispetta il fermo può incorrere in un’altra sanzione, di circa 85 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

La sicurezza in strada è importantissima per sé stessi e per tutti gli altri utenti della strada. Per questo quando si parla di pneumatici bisogna sempre rivolgersi a professionisti capaci di suggerirci le soluzioni migliori sulla base delle nostre necessità.