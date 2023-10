Oppo e OnePlus stanno collaborando per la realizzazione di un nuovo smartphone pieghevole che sfiderà Samsung e il suo Galaxy Z Fold 5. In Cina il dispositivo è noto come Oppo Find N3 mentre negli Stati Uniti è chiamato OnePlus Open.

A riguardo si è recentemente espresso il leaker Digital Chat Station, il quale ha fornito la scheda tecnica completa dello smartphone e alcune immagini che sembrerebbero riprodurre il design ufficiale.

OnePlus Open/OPPO Find N3: ecco come sarà il pieghevole delle due aziende!

Secondo l’informatore, il prossimo OnePlus Open (detto anche OPPO Find N3) avrà un display OLED da 7,82 pollici con refresh rate a 120 Hz. Ad alimentarlo sarà un chip prodotto Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagnato da una batteria da 4805 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Il dispositivo accoglierà un comparto fotografico a tre sensori con fotocamera principale da 48 MP, un ultra grandangolare da 48 MP e un sensore teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x.

Si dice che il lancio del dispositivo avverrà questo mese, probabilmente le due aziende presenteranno ufficialmente il loro smartphone pieghevole il 19 ottobre ma non vi sono ancora conferme. Inoltre, non è chiaro quando sarà possibile conoscere dal vivo lo smartphone in Europa.

Nell’attesa di assistere al debutto del dispositivo, il leaker Digital Chat Station ha diffuso in rete alcune immagini che consentono di conoscere il design del dispositivo, caratterizzato da display con cornici molto sottili, da un comparto fotografico circolare e da un meccanismo a cerniera particolarmente sofisticato che rende quasi invisibile la piega centrale.