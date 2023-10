La nuova famiglia Xiaomi 14 rappresenterà la serie di flagship del produttore cinese. Il produttore sta ultimando gli ultimi aspetti prima del lancio, considerando che la presentazione ufficiale sembra fissata a fine mese.

Il brand lancerà i terminali di nuova generazione in Cina per poi farli arrivare nel resto del mondo in seguito. La famiglia sarà composta da almeno due dispositivi, la versione base e la variante Pro, a cui potrebbe aggiungersi anche un modello Ultra più avanti.

I dettagli sui nuovi Xiaomi 14 stanno emergendo poco alla volta e, grazie ad alcuni leaker, possiamo determinare le principali caratteristiche della versione base. Stando a quando pubblicato su Weibo, il social network cinese, possiamo ricostruire la scheda tecnica.

Xiaomi 14 sarà la nuova famiglia di flagship cinesi, scopriamo in anteprima la scheda tecnica del prossimo top di gamma

La versione base di Xiaomi 14 sarà caratterizzata da un display OLED C8 da 6,44 pollici dotato di una risoluzione da 1,5K. Il pannello avrà un refresh rate a 120Hz con una luminosità massima di 2.800 nits. Ci aspettiamo il supporto Dolby Vision e HDR10+ per la miglior fruizione di contenuti multimediali.

Il cuore del device sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancheranno la memoria interna di tipo UFS 4.0 e la memoria RAM di tipologia LPDDR5x. Per garantire sempre le massime prestazioni, troverà spazio anche un sistema di dissipazione composto da un una camera di vapore con raffreddamento a liquido.

Il comparto fotografico sarà sviluppato in collaborazione con Leica per garantire foto qualitativamente eccelse. L’ottica principale sarà un sensore OV50H da 50MP a cui si affiancheranno una lente ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 50MP.

La batteria sarà da 4.600mAh con supporto alla ricarica rapida a 90W via cavo e a 50W in modalità wireless. La serie Xiaomi 14, inoltre, supporterà la ricarica inversa a 10W per caricare altri dispositivi elettronici. Non mancherà la certificazione IP68 per garantire la massima resistenza a polvere e acqua. Tra le feature che sicuramente faranno felici gli utenti possiamo citare la presenza di un doppio speaker audio e di un emettitore IR per controllare gli elettrodomestici tramite gli infrarossi.

Al momento, questi sono tutte le specifiche tecniche attualmente note sul prossimo flagship cinese. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla famiglia Xiaomi 14 che certamente non tarderanno ad arrivare.