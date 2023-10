Iliad mette all’angolo tutti gli operatori rivali anche in questo mese di ottobre. Il provider francese si conferma il provider più conveniente del momento per la telefonia mobile, grazie al rilancio della sua classica tariffa, la Giga 150. Al tempo stesso però il provider ha delle occasioni ottime anche per gli utenti che desiderano una tariffa per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Oramai Iliad può essere considerato una certezza anche per quanto concerne la tecnologia della Fibra ottica. Un’offerta da non farsi sfuggire per il pubblico in questo caso è la Iliad Box.

I clienti che andranno ad attivare la Iliad Box potranno attivare un’offerta con la connessione internet illimitata, sino a 4 Gbps e con la tecnologia FTTH. In più gli abbonati potranno anche godere delle chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e senza scatto alla risposta su tutto il suolo nazionale.

La Iliad Box ha un prezzo base per i suoi utenti pari a 24,99 euro ogni trenta giorni, con l’unica aggiunta una tantum dal valore di 29,99 euro per procedere conl’attivazione della rete.

In questo mese di ottobre però c’è un’occasione a dir poco unica per gli utenti che insieme alla Iliad Box hanno scelto o sceglieranno una tariffa per la telefonia mobile. In tale circostanza, anziché pagare una quota di rinnovo di 24,99 euro, gli utenti si troveranno a pagare una quota di soli 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future.