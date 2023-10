Euronics è pronta a raccogliere all’interno del proprio volantino le migliori offerte in circolazione, con una serie di prezzi fortemente più bassi del normale, e la promessa che comunque gli utenti potranno raggiungere prodotti dalla qualità incredibile, anche nei negozi fisici.

Le uniche differenze, nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente presso gli stessi, riguardano più che altro piccole variazioni nel prezzo finale di vendita, poichè ad oggi i soci potrebbero apportare modifiche alla campagna stessa. Per il resto è il solito classico volantino di Euronics, in parte disponibile sul sito ufficiale.

Aprite subito le offerte Amazon che potete avere gratis solamente oggi sul nostro canale Telegram dedicato, dove vi aspettano anche i codici/coupon in esclusiva.

Euronics, offerte dal gusto davvero assurdo

Prezzi bassi a non finire vi attendono per buona parte del mese corrente da Euronics, grazie ad un buonissimo Speciale Telefonia che l’azienda ha deciso di attivare su scala nazionale. Gli smartphone più interessanti restano sicuramente quelli marchiati Samsung, con la possibilità di mettere le mani su Galaxy S23+, in vendita a 999 euro, oppure il foldable più amato dal pubblico, il Galaxy Z Flip5, che oggi costa 1249 euro.

Per quanto riguarda la fascia media si possono trovare innumerevoli prodotti a prezzi altrettanto convenienti, con una spesa che non supera i 400 euro, ad esempio, ecco arrivare Galaxy A34, Galaxy A53 e A54, ma anche TCL 408, TCL 40Se, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12, Redmi 12, Redmi 12C, Motorola Edge 40 Neo e similari, tutti sconti che sono visibili tranquillamente anche online.