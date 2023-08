Iliad ha scelto ancora la strada della convenienza per i suoi abbonati. I clienti che optano per il provider francese avranno a loro disposizione una serie di tariffe molto interessanti, a partire dalla promozione migliore per costi e soglie di consumo. Il provider ha infatti lasciato una nuova ricaricabile in edizione limitata in sostituzione della sua storica Giga 150.

Iliad, ad agosto la tariffa da 180 Giga e due offerte segrete

La migliore promozione di Iliad in questo mese di agosto è certamente la Flash 180. I clienti che optano per questa ricaricabile pagheranno un costo mensile pari a 9,99 euro e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati ed anche 180 Giga per la navigazione di rete. In linea con il recente passato anche la connessione 5G a costo zero.

Questa ricaricabile sarà disponibile per l’attivazione sino al prossimo 14 settembre, ma gli utenti che scelgono Iliad avranno a loro disposizione altre due tariffe segrete attraverso il sito ufficiale del provider.

Una prima promozione da non perdere è la Giga 100. Il costo di rinnovo di questa promozione è di soli 7,99 euro al mese con un pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione di rete.

Una tariffa altrettanto speciale per il pubblico è la Dati 300. Questa promozione garantisce a tutti gli abbonati ben 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.