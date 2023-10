Arriva una nuova ECLISSI solare anulare, come vederla

Da sempre le eclissi solari affascinano gli utenti e provocano anche una certa inquietudine quando compaiono in ogni parte del mondo. Quindi, trovandovi oltre l’Atlantico, non potete perdervi il prossimo spettacolare episodio che arriverà ad illuminare i cieli in questo caso in America.

Esattamente oggi 14 ottobre ci sarà un’eclissi solare anulare straordinaria. Questo evento si verifica solo ed esclusivamente quando la Luna oscura in maniera parziale il Sole, creando quindi un suggestivo anello luminoso lungo il suo bordo esterno. Considerando tutte le eclissi, quando si parla di quelle anulari, il discorso diventa più interessante: sono infatti, probabilmente, le più belle ed iconiche, come dimostrano diverse fotografie finite sul web riguardo ad un’eclissi anulare in Siberia lo scorso 2022.

Una nuova eclissi anulare arriverà oggi, è il tipo di evento più bello in assoluto

Tutti coloro che vivono in Italia e stanno assaporando questo momento resteranno delusi: dall’Italia infatti non si potrà godere di questo spettacolo eccezionale, che invece potranno godersi in America, sia al nord, sia al centro che al sud. Si tratta della prima eclissi di questo genere che può essere osservata negli Stati Uniti dal 2012 e probabilmente, anzi con grande sicurezza, sarà l’ultima almeno fino al 2046. In Europa bisognerà aspettare il 2030 per vederne una.

In Europa però gli utenti potranno affidarsi ad una magra consolazione: la NASA avrebbe reso disponibile una nuova mappa online che permette di seguire in tempo reale tutto il percorso che quest’evento cosmico compirà. Sono previsti inoltre numerosi eventi in diretta che consentiranno a tutti di osservare quanto è bello un fenomeno del genere.