Ottobre sta riservando tantissime sorprese alla popolazione europea, un caldo assolutamente fuori stagione con temperature decisamente superiori alla media, ma anche una eclissi di luna che sarà perfettamente visibile dal nostro territorio.

Non si tratta, sfortunatamente, di un’eclissi totale, bensì di una parziale che avverrà nel corso della sera del 28 ottobre, con una piccola porzione del nostro satellite a venire completamente oscurata. L’inizio dovrebbe avvenire alle 21:36, momento nel quale l’ombra del pianeta andrà a coprire la Luna, raggiungendo il culmine alle 22:15 (con una copertura del 12%), per terminare poi verso le 22:53.

Eclissi di Luna ad Ottobre, ecco quando sarà visibile in Italia

Un fenomeno non particolarmente insolito, poiché in genere la stagione intermedia è ideale per situazioni di questo tipo, quando la Terra si sta lentamente “allontanando” dal sole. Lo stesso mese, più precisamente il 14 ottobre, il nostro pianeta potrà osservare anche un’eclissi alunare, purtroppo non visibile dal territorio.

Con eclissi anulare si va ad identificare un’eclissi nel corso della quale sarà il Sole a venire oscurato dalla Luna, anche se in maniera molto più ridotta, in quanto il satellite si trova all’apogeo (ovvero più lontana dalla Terra, considerando la sua orbita), e le sue ridotte dimensioni non le permettono di oscurare completamente la superficie solare, offrendo una piacevole vista con un anello di fuoco a contornare la sua sagoma.

Due fenomeni molto interessanti che faranno stare con il naso all’insù milioni di utenti in tutto il mondo.