Le radiazioni degli SMARTPHONE sono pericolose?

Le radiazioni vengono costantemente emesse dai telefoni cellulari, per cui bisogna stare molto attenti.

Il fatto che le onde di tipo radio emesse dagli smartphone non rappresentino un rischio per la nostra salute è confermato da fonti autorevoli nel settore, come ad esempio l’AIRC in Italia o il National Cancer Institute negli Stati Uniti. Quest’ultimo, in particolare, afferma che non ci sono prove sufficienti per stabilire un collegamento diretto tra l’uso del cellulare, in particolare per i dispositivi di nuova generazione, e l’insorgenza di tumori. Le onde a radiofrequenza non hanno dimostrato di essere in grado di causare mutazioni, ma possono generare un aumento di temperatura nei tessuti direttamente a contatto con tali apparecchiature, come ad esempio i cellulari.

In basso troverete una lista molto precisa con i valori per i principali telefoni che emettono onde radio.

Radiazioni dagli smartphone, questi sono quelli con i valori SAR più alti

In cima alla classifica si trova il dispositivo di Samsung, il Galaxy S22 con 1,21. Segue a ruota con un valore di 1,05 il modello Ultra mentre l’A52 non è da meno con lo stesso risultato. Al terzo posto invece con 1,19 di valore medio SAR, ecco il realme GT Neo 2, mentre al quarto posto si presenta OnePlus con il Nord CE 2 a 1,02. In merito agli smartphone più vecchi, ci sono gli iPhone 7, 7 Plus ed 8 che mostrano dei valori di emissione delle onde radio rispettivamente da 1,37, 1,34 e 1,35.

Chiaramente non succederà nulla, ma stare attenti è obbligatorio per evitare problemi a lungo termine. Usando lo smartphone per tante ore al giorno in chiamata, potreste andare incontro a qualche piccolo scompenso.