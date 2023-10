Come risaputo, al giorno d’oggi, gli smartphone sono diventati indispensabili per la vita personale e professionale delle persone. Ecco perché restare con il cellulare completamente scarico, diventa un vero e proprio problema, in grado di far cadere alcuni in una vera e propria situazione di panico.

Ecco che le colonnine di ricarica, presenti in luoghi pubblici come aeroporti, bar, stazioni e così via, sembrano essere la soluzione perfetta.

Ed è proprio su queste istallazioni di ricarica pubblica che ci concentreremo in questo articolo, in quanto esse, possono essere utilizzate dagli hacker esperti al fine di intrufolarsi nei vostri dispositivi ed impadronirsi di tutti i dati.

Smartphone e il pericolo del Juice jacking

Il pericolo più frequente in cui si rischia di incorrere in caso si decida di caricare il proprio smartphone presso una colonnina di ricarica pubblica, riguarda la truffa del cosiddetto Juice jacking.

In questo modo, gli hacker avvalendosi del cavo USB come mezzo di trasmissione,( in quanto esso oltre a funzionare come caricabatterie, consente anche il trasferimento di dati) sono in grado di intrufolarsi all’interno dei vostri cellulari.

Una volta insinuatisi all’interno dei vostri smartphone, essi riescono a spiare e copiare tutti i dati sensibili, come codici, password, e altre informazioni utili per accedere ai vostri conti bancari.

Ma la loro attività non si ferma qui, essi sono anche in grado di installare alcuni virus che possono compromettere l’intero funzionamento del vostro dispositivo.

A tal proposito, al fine di evitare situazioni simili, nel momento in cui decidete di caricare il vostro cellulare presso una colonnina di ricarica pubblica, vi consigliamo di selezionare esclusivamente l’opzione di ricarica, eliminando quella di trasferimento dati. Tuttavia, per essere completamente certi e al sicuro da eventuali tentativi di hackeraggio, la soluzione migliore sarebbe quella di procurarsi una Power bank.