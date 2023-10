Arrivano ancora una serie di rimodulazioni nel campo della telefonia mobile. Nel corso di queste ultime settimane, molti operatori hanno aumentato i prezzi delle loro tariffe. Tra questi vi è anche Vodafone, che propone ora in autunno una serie di rimodulazioni unilaterali dei contratti.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Come già accaduto in estate, anche in questa circostanza Vodafone ha deciso di aumentare i prezzi per le sue promozioni low cost legate a passate operazioni di portabilità del numero. Tutti gli utenti che sono stati interessati da questa ulteriore ondata di rimodulazioni sono stati contattati da Vodafone direttamente attraverso alcuni SMS informativi.

Proprio come in estate, anche in questo caso, non è possibile definire un importo standard per gli aumenti, ma bensì tanti importi variabili. In base a quelle che sono state le comunicazioni dell’operatore, i rincari vanno da un mino di 1,99 euro al mese sino ad un massimo di 2,99 euro.

Agli utenti è inoltre garantita la possibilità di “contrattare” il valore degli aumenti. In cambio di una riduzione dei consumi, gli utenti potranno avere un’altrettanta riduzione degli utenti. Ad esempio, a fronte di un rincaro pari a soli 0,99 euro, alcuni abbonati possono rinunciare agli SMS infiniti.

Le modifiche sui listini di Vodafone sono state annunciate agli utenti attraverso degli SMS informativi e sono divenute operative a partire da questo mese di settembre. Ricordiamo che trenta giorni dopo la messa in atto delle rimodulazioni, gli abbonati non avranno più la possibilità di chiedere la disdetta del contratto senza il pagamento di una penale.