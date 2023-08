Le novità commerciali di TIM nel corso di questa stagione estiva non riguardano soltanto le nuove proposte nel campo della telefonia mobile, ma anche una serie di rimodulazioni che stanno colpendo gli utenti che hanno già da tempo una ricaricabile attiva sul proprio profilo telefonico.

TIM, le nuove rimodulazioni previste per la fine di agosto

In linea con il passato, anche in questa circostanza le rimodulazioni di TIM influiscono sugli utenti che hanno sottoscritto nelle precedenti settimane ricaricabili winback, legate alla portabilità del numero da altro operatori.

Alcuni di questi abbonati, a partire dal prossimo 28 agosto, si troveranno a pagare 2,99 euro in più rispetto all’attuale costo della loro ricaricabile. TIM ha avvisato nei giorni precedenti tutti gli interessati attraverso un SMS informativo.

Come per le precedenti circostanze, però, anche in questo caso i clienti di TIM interessati dal cambio unilaterale del costo avranno delle compensazioni a loro disposizione. In questa circostanza, inoltre, saranno proprio gli abbonati a scegliere dei servizi extra da aggiungere al proprio piano tariffario.

Secondo i loro interessi, i clienti che hanno subito questa rimodulazione del prezzo finale potranno aggiungere 50 Giga ai consumi già previsti dalla ricaricabile di riferimento oppure potranno aggiungere il 5G a costo zero ai servizi del piano tariffario o infine potranno ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

Inoltre, in nome della trasparenza, coloro che decidono di non accettare questa rimodulazione unilaterale dei costi potranno anche scegliere di effettuare la disdetta del proprio contratto senza il pagamento di alcuna penale.