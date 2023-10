Ogni giorno sul Google Play Store si possono scovare tantissimi sconti speciali che portano ad una forte riduzione del prezzo finale di vendita di giochi e applicazioni compatibili con i più svariati dispositivi di casa Android.

Essendo le occasioni davvero moltissime, spesso è complicato pensare di riuscire a scovare le migliori offerte, per questo motivo abbiamo pensato di realizzare appositi articoli all’interno dei quali raccogliamo i prezzi più interessanti della singola giornata, sempre e soltanto in merito a promozioni legate a Android e Google Play Store.

Scoprite i prodotti Amazon gratis che potete avere solo sul nostro canale Telegram ufficiale, andate subito ad iscrivervi a questo link.

Android, le app ed i giochi sono gratis sul Google Play Store

Diversi sono i giochi in promozione gratuita sul Play Store, infatti gli utenti possono pensare di acquistare Minesweeper Pro (LINK) e AceSpeeder3 (LINK), senza dover spendere nemmeno un centesimo. Discorso simile per quanto riguarda una buona coppia di applicazioni, quali possono essere Watermelon – Lines icon pack (LINK) e Equalizer FX Pro (LINK), entrambe possono essere scaricate sempre gratuitamente dal Google Play Store.

Volendo investire invece un piccolo quantitativo, ecco che gli utenti potranno pensare di spendere 3,09 euro per Anime Studio Story (LINK), ma anche 1,89 euro per Murders on Budapest (LINK), finendo sui 0,19 euro richiesti per Slaughter 2: Prison Assault (LINK) o Wall of Insanity (LINK).

Tutti gli sconti indicati nel nostro articolo sono attivi solamente per un ridotto intervallo temporale, per questo motivo consigliamo caldamente di procedere al download quanto prima, così da essere sicuri di riuscire a risparmiare al massimo.