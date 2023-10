Tesla sta ultimando lo sviluppo di Cybertruck e il veicolo sembra ormai pronto per raggiungere la produzione di serie. Annunciato nel 2019, lo sviluppo ha subito numerosi ritardi e rallentamenti.

Ne consegue che, alle porte del 2024, il Cybertruck non è ancora realtà. Tuttavia, in occasione del 29° Gala del Petersen Auto Museum a Los Angeles un ricco appassionato ha scelto di acquistare il primo modello.

Alla folle cifra di 400.000 dollari, l’anonimo acquirente si è aggiudicato l’asta dedicata alla vettura Tesla. Al momento non è chiaro il numero di serie del Cybertruck e, infatti, si attende il numero di identificazione del veicolo (VIN).

Un ricco acquirente ha pagato una cifra folle per aggiudicarsi un Tesla Cybertruck, il primo modello del pick-up elettrico di Elon Musk

Il motivo è legato proprio a Elon Musk che, recentemente, ha dichiarato di essere in possesso di un Cybertruck caratterizzato dal VIN 001. Resta quindi il dubbio se il veicolo acquistato per 400 mila dollari rappresenta il primo pick-up elettrico in assoluto realizzato da Tesla o il primo uscito dalla produzione di massa.

In ogni caso, l’asta ha fatto infuriare gli utenti Tesla che hanno prenotato il proprio pick-up. Considerando le tempistiche che si sono dilatata a dismisura, i futuri proprietari sono in attesa orma da circa cinque anni.

Tuttavia, un ricco utente, che ha partecipato ad un gala a pagamento e ad un’asta privata, è riuscito ad evitare l’attesa e entrare in possesso di un Cybetruck. Chissà come interverrà Elon Musk per calmare la propria community e ristabilire la fiducia nel sistema di prenotazione del veicolo elettrico.