Tesla Semi - mega record per il nuovo camion elettrico, raggiunti 1.700 Km in un giorno

Il Tesla Semi, il camion elettrico dell’innovativa azienda di Elon Musk, ha recentemente raggiunto un traguardo significativo, percorrendo 1.700 chilometri in un solo giorno. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo sia dall’industria che dagli esperti del settore, poiché dimostra la fattibilità e l’efficienza dei veicoli pesanti elettrici per il trasporto su lunghe distanze. Evan Chenoweth, ingegnere di progettazione meccanica di Tesla, ha elogiato il team per questo risultato, sottolineando che è solo l’inizio di una rivoluzione nel settore dei trasporti pesanti.

Tesla Semi: le caratteristiche del veicolo rivoluzionario

Secondo i dati pubblicati dal sito Run on Less, l’11,1% del tempo totale del viaggio è stato dedicato alla ricarica del veicolo. Questo è un dato rilevante, poiché indica che la tecnologia di ricarica rapida di Tesla è sufficientemente avanzata da permettere viaggi di lunga durata con tempi di sosta minimi. Inoltre, il camion ha mantenuto una velocità media di almeno 80 km/h per il 92,6% del tempo totale di viaggio. Solo una piccola percentuale del tempo è stata trascorsa a velocità inferiori, con il 3,82% tra 64 e 80 km/h e il 2,41% tra 32 e 63 km/h.

Questi dati sono particolarmente significativi perché dimostrano che i camion elettrici come il Tesla Semi sono perfettamente in grado di gestire percorsi estesi senza compromettere la velocità o l’efficienza. Questo è un punto cruciale per l’industria del trasporto, che ha sempre avuto preoccupazioni riguardo alla capacità dei veicoli elettrici di sostituire i tradizionali camion diesel su lunghe distanze.

La notizia del successo del Tesla Semi arriva in un momento in cui l’industria del trasporto sta cercando soluzioni più sostenibili e meno inquinanti. Con le crescenti pressioni normative e l’urgenza di ridurre le emissioni di carbonio, l’adozione di veicoli elettrici è vista come una delle strade più promettenti per un futuro più sostenibile. Il successo del Tesla Semi in questo test di lunga distanza potrebbe quindi avere un impatto significativo sulla percezione e l’adozione di camion elettrici nel settore dei trasporti, accelerando la transizione verso una mobilità più pulita e sostenibile.