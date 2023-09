Tesla Cybertruck, la vettura ha superato il crush test ma non ne è uscita illesa

Il Tesla Cybertruck, uno dei veicoli più attesi e discussi degli ultimi anni, è stato recentemente sottoposto a un rigoroso test di ribaltamento, noto come “test dei fossi”. Questo simula situazioni di ribaltamento comuni che potrebbero verificarsi su strade ripide. Durante la verifica, vengono utilizzati cilindri idraulici per regolare l’angolo della parete e l’angolo di avvicinamento del veicolo, simulando diverse condizioni stradali, come rampe, terreni irregolari e marciapiedi.

Tesla Cybertruck: in che modo ha superato il test?

Un video, inizialmente condiviso sui social media ma successivamente rimosso, ha mostrato il Cybertruck dopo il test. Il veicolo presentava danni evidenti: il tetto era piegato a seguito dell’impatto, gli airbag erano stati attivati e diversi finestrini, compresi quelli posteriori antiproiettile, erano danneggiati. Il massiccio parabrezza, sebbene rotto, era rimasto in un unico pezzo, e gli airbag a tendina laterali erano chiaramente visibili, avendo giocato il loro ruolo protettivo durante il test.

Oltre ai danni esterni, il video ha offerto uno sguardo all’interno del veicolo. Si poteva notare il sedile posteriore, il display centrale e un bracciolo con porta bicchieri. Il pavimento del veicolo era completamente piatto, un dettaglio che potrebbe indicare un design interno minimalista e funzionale. È essenziale sottolineare che l’aspetto di un veicolo dopo un crash test non è un indicatore diretto della sua sicurezza. I dati cruciali provengono dai sensori e dai manichini utilizzati durante il test, che forniscono informazioni dettagliate sulle potenziali lesioni in caso di collisione reale. Questi dati sono fondamentali per i produttori e le agenzie di sicurezza stradale, che li utilizzano per valutare e migliorare la sicurezza dei veicoli.

Il Cybertruck è uno dei veicoli più innovativi di Tesla, e questi test sono essenziali per garantire che soddisfi gli standard di sicurezza. Mentre l’incidente ha mostrato la resistenza del veicolo, è anche un promemoria dell’importanza di test rigorosi e dell’attenzione costante alla sicurezza nel mondo dell’automobilismo.