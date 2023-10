Alla fine ci siamo. Dopo svariati rumors e indiscrezioni, il colosso sudcoreano ha presentato in veste ufficiale ben due nuovi tablet di fascia medio-bassa. Stiano parlando in particolare dei nuovi Samsung Galaxy Tab A9 e Samsung Galaxy Tab A9+. Per il momento, entrambi i device sono stati annunciati per il mercato indiano. Ecco le caratteristiche principali.

Samsung annuncia i nuovi tablet Samsung Galaxy Tab A9 e A9+, ecco le caratteristiche

Nel corso delle ultime ore, il colosso sudcoreano Samsung ha tolto i veli sui suoi nuovi tablet di fascia medio-bassa. Come già detto in apertura, ci riferiamo ai nuovi Samsung Galaxy Tab A9 e Samsung Galaxy Tab A9+. Dal punto di vista estetico i due dispositivi sono pressoché identici tra loro.

A cambiare, ovviamente, è la diagonale del display. Il Galaxy Tab A9, infatti, presenta un display con una diagonale da 8.7 pollici. Il fratello maggiore Galaxy Tab A9+, invece, vanta la presenza di un display decisamente più grande, con una diagonale da 11 pollici. Entrambi i pannelli sono realizzati con tecnologia IPS LCD e con una risoluzione pari al FullHD.

Tuttavia, sul modello base troviamo un refresh rate fermo sui 60Hz, mentre sul fratello plus il refresh rate arriva ai 90Hz. Una grande differenza la troviamo dal punto di vista prestazionale. Se su Galaxy Tab A9 troviamo il soc MediaTek Helio G99, su Galaxy Tab A9+ troviamo il soc Snapdragon 695, e quindi anche il supporto alle rete con connettività 5G.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy Tab A9 e Samsung Galaxy Tab A9+ saranno disponibili all’acquisto inizialmente in India nelle colorazioni Dark Blue, Grey e Silver. I prezzi partono da circa 148 euro per il modello base e da circa 239 euro per il modello plus.