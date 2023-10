I rischi potenziali per gli utenti di Postepay continuano ad essere numerosi. Nel corso di queste ultime settimane si sono alternate le truffe per i possessori di una carta di credito ricaricabile. Al netto degli strumenti di protezione messi in campo da Poste Italiane, gli hacker colpiscono ancora il pubblico grazie ai famosi tentativi di phishing.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Lo schema che hanno messo in campo gli hacker si è ben consolidato nel tempo. I malintenzionati inviano a migliaia di utenti di Postepay una serie di messaggi fasulli, ora attraverso gli SMS ora attraverso le mail, indicando in oggetto l’accredito di cifre ingenti sul conto corrente o anche la chiusura unilaterale dei conti. I lettori, spinti dalla comunicazione, sono portati a cliccare sui link in allegato ai messaggi.

Il link in allegato a mail o SMS rappresenta una sorta di trappola degli hacker. Gli utenti di Postepay infatti vengono così subito indirizzati su un portale fasullo, la cui interfaccia ricorda molto da vicino quella del portale web ufficiale di di Poste Italiane. Sempre agli utenti vengono poi chieste le credenziali home banking per il login.

In caso di login su questo portale, il rischio di perdere il possesso delle credenziali per l’home banking sarebbe estremamente alto. Il pericolo sarebbe certo: qualora queste informazioni dovessero finire nelle mani degli hacker, il pericolo di perdere tutti i risparmi sarebbe più che ingente, come testimoniato anche da numerose denunce e casi analoghi nel recente passato.