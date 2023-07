Poste Italiane è, ancora una volta, sotto le mira dei truffatori, che cercano di ingannare i clienti della piattaforma attraverso email phishing, sms e link contenenti malware.

Proprio in questi ultimi giorni, una delle truffe che maggiormente sta colpendo i clienti di Poste Italiane si sta diffondendo attraverso l’invio di un Sms.

Quest’ultimo, non è altro che l’ennesimo tentativo di phishing. Tuttavia, risulta molto difficile riconoscerne la differenza rispetto ad un messaggio reale di Poste Italiane. In quanto, strutturato in maniera molto realistica e convincente, in più, l’emittente, risulta essere proprio le Poste.

Questo perché con il continuo sviluppo tecnologico, anche gli hacker hanno in qualche modo reso più complessi, raffinate e credibili le loro truffe.

Poste Italiane e l’sms truffa

L’sms in questione, riporta un messaggio in cui si chiede all’utente di bloccare un determinato tentativo di pagamento in quanto considerato un’attività sospetta. L’utente, viene preso dunque da un senso di urgenza e di rapidità all’azione. L’ Sms, infatti, continua invitando la persona a inserire le proprie credenziali al fine di verificare la sua effettiva identità e proseguire così con il blocco della transazione non autorizzata. Al messaggio di testo seguirà poi una chiamata, anch’essa falsa, in cui si chiederà di fornire il codice OTP. Si tratta del codice univoco che viene inviato tramite SMS, sul nostro dispositivo mobile nei momenti in cui si devono autorizzare dei pagamenti.

In questo modo, in maniera semplice e anche piuttosto rapida, ecco che i truffatori riescono a entrare in possesso delle vostre credenziali e ad introdursi sul vostro conto postale. In più grazie con il codice OTP, avranno anche la possibilità di effettuare pagamenti con estrema semplicità.

Di fronte a situazioni del genere, inoltre, è sempre difficile dover dimostrare di essere stati vittima di un tentativo di truffa e, nel peggiore dei casi, non si riesce nemmeno a ricevere il rimborso del denaro perduto. In quanto, ogni attività è stata comunque svolta con il consenso dell’utente, seppur egli inconsapevole dell’inganno e totalmente in buona fede.

Come difendersi dalle truffe

A tal proposito, Poste Italiane invita i suoi clienti a prestare sempre particolare attenzione anche ai messaggi e agli avvisi che sembrano essere estremamente reali. Raccomanda inoltre che, Poste Italiane, non chiede mai, in nessuna circostanza, di fornire le credenziali personali degli utenti, attraverso telefonate, email o SMS.

Fate sempre molta attenzione a ciò che ricevete sul vostro dispositivo e, nel caso abbiate dei dubbi a riguardo, rivolgetevi immediatamente alle autorità competenti. La tempestività può essere un aspetto molto importante, soprattutto per garantirvi una maggiore possibilità di rimborso in caso di perdita di denaro.