Una promozione molto speciale da 7,95 euro al mese vi attende da Fastweb Mobile, soluzione ideale per riuscire ad essere i primi a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un bundle quasi infinito, composto da 150 giga al mese ed anche la navigazione in 5G.

La soluzione corrente di Fastweb Mobile presenta in primis una aspetto assolutamente positivo, ovvero non richiede la provenienza da uno specifico operatore telefonico, in altre parole la richiesta di attivazione può essere presentata da chiunque sul territorio, senza costi aggiuntivi di vario genere, essendo la spedizione a domicilio completamente gratuita.

Fastweb Mobile, solo 7,95 euro al mese per la promo

La promozione di Fastweb Mobile può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, senza vincoli particolari in merito alla provenienza, come anticipato, ed un canone fisso mensile che si aggira attorno ai 7,95 euro, questi deve essere pagato solo ed esclusivamente con il credito residuo, non carta di credito o conto corrente.

Al netto di quanto appena indicato, c’è da dire che la promozione include al proprio interno un bundle di assoluto rispetto, se considerate che si potranno avere tra le mani 150 giga di internet ad una velocità incredibile, affiancati da solo minuti illimitati verso tutti. Da notare, a differenza di quanto si potrebbe credere, che Fastweb Mobile offre la navigazione in 5G, quindi senza limiti alla massima velocità che si potrà raggiungere con il proprio dispositivo mobile.