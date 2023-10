Sony ha annunciato il debutto di una nuova versione di PlayStation 5. L’azienda nipponica ha presentato quella che possiamo definire a tutti gli effetti una PS5 Slim, caratterizzata da un design più snello e compatto.

Il brand conferma che il progetto ha visto lavorare fianco a fianco i team di ingegneria e design per creare un nuovo formato per la console. L’obiettivo era quello di garantire maggiore scelta e flessibilità agli utenti.

Il lavoro di ottimizzazione ha portato ad una riduzione di oltre il 30% del volume generale della console e una diminuzione del peso del 18%. Inoltre, per garantire un’esperienza di gioco senza precedenti, Sony ha integrato un SSD da 1 TB per una maggiore memoria interna.

Sony rinnova la PlayStation 5 e lancia una versione più compatta ma soprattutto modulare, per adattarsi alle necessità degli utenti

Le nuove linee e la cover modulare divisa in quattro parti è presente sia sulla versione standard che sulla Digital Edition. Tuttavia, proprio quest’ultima è la variante che ha subito il rinnovamento più profondo.

Sony ha voluto rendere la PlayStation 5 Digital Edition a misura dei propri utenti. Infatti, sarà possibile acquistare il lettore Ultra HD Blu-ray Disc a parte ed inserirlo nella console per renderla una PS5 Standard a tutti gli effetti. Basterà rimuovere la cover protettiva, inserire il lettore e chiudere tutto con l’apposita cover modificata.

Le nuove PS5 saranno disponibili negli Stati Uniti a partire da novembre e successivamente arriveranno in tutti i principali mercati globali. Sony conferma che, una volta esaurite le scorte della precedente versione, questi nuovi modelli saranno gli unici disponibili.

Il brand ha comunicato anche i prezzi di riferimento per l’Europa. La nuova PS5 con lettore Ultra HD Blu-ray sarà commercializzata a 549,99 euro mentre la PS5 Digital Edition avrà un prezzo di 449,99 euro. Il lettore Ultra HD Blu-ray Disc sarà venduto a parte ad un prezzo di 119,99 euro.

Inoltre, saranno disponibili diverse colorazioni per le coperture della console PS5. Sony commercializzerà direttamente le colorazioni opaca nera e quelle colorazioni della collezione Deep Earth in rosso vulcanico, blu cobalto e argento sterling. I prezzi per le coperture saranno di 54,99 euro e ulteriori colori arriveranno nel corso dei prossimi mesi.