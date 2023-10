In occasione del tanto atteso Prime Day, EcoFlow, l’azienda pioniera nella fornitura di soluzioni energetiche e lifestyle eco-compatibili, ha annunciato una serie di offerte esclusive disponibili sul suo store ufficiale su Amazon. Con la sua gamma distintiva di power station delle linee DELTA e RIVER, l’azienda mira a soddisfare un’ampia varietà di esigenze energetiche, promettendo un perfetto equilibrio tra prestazioni, sostenibilità e facilità d’uso.

Tra i prodotti in evidenza figurano:

DELTA 2 : Questa stazione energetica vanta una potenza iniziale di 1000kWh, espandibile fino a 3000kWh. Progettata per alimentare fino al 90% degli elettrodomestici domestici, DELTA 2 è anche dotata di un sistema di ricarica rapida che permette di passare dallo 0 all’80% di carica in appena 50 minuti. Per il Prime Day, EcoFlow offre un notevole sconto di 400 euro su questo modello. Disponibile su Amazon

RIVER 2 Pro : Con una ricarica completa in 70 minuti, questa power station utilizza una batteria LFP ottimizzata di lunga durata. Capace di sopportare più di 3000 cicli di carica e scarica, RIVER 2 Pro garantisce una durata sei volte superiore alla media, rendendola un dispositivo affidabile anche in condizioni climatiche estreme. L'offerta di Prime Day prevede uno sconto di 200 euro. Disponibile su Amazon

: Con una ricarica completa in 70 minuti, questa power station utilizza una batteria LFP ottimizzata di lunga durata. Capace di sopportare più di 3000 cicli di carica e scarica, RIVER 2 Pro garantisce una durata sei volte superiore alla media, rendendola un dispositivo affidabile anche in condizioni climatiche estreme. L’offerta di Prime Day prevede uno sconto di 200 euro. Disponibile su Amazon RIVER 2: Questo modello offre quattro modalità di ricarica e un design compatto. Ideale per l’uso in viaggio e per avventure all’aperto, come il campeggio o i barbecue in spiaggia, la RIVER 2 è più leggera del 30% rispetto alla generazione precedente. Per l’occasione del Prime Day, l’acquisto di questa stazione energetica è soggetto a un risparmio di 100 euro. Disponibile su Amazon

Fondata nel 2017, EcoFlow si è rapidamente affermata come un leader globale nel settore delle soluzioni energetiche sostenibili. Con la missione di rendere l’energia più accessibile e rinnovabile per le persone e le famiglie a livello mondiale, l’azienda ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone. Attualmente, EcoFlow conta oltre 2 milioni di utenti in più di 100 mercati internazionali.